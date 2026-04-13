Muggia il cadavere della madre nascosto per tre anni | ‘Non sapevo cosa fare’

A Muggia, il corpo di una donna è rimasto nell’appartamento per tre anni, nascosto e senza che nessuno intervenisse. La scoperta è avvenuta recentemente, dopo un lungo periodo durante il quale l’abitazione è rimasta isolata. La polizia ha aperto un’indagine per chiarire le circostanze di questa vicenda. La famiglia e le persone vicine sono state ascoltate dalle autorità nell’ambito delle verifiche.

Cosa è successo davvero nell’appartamento di Muggia?. Tre anni. Non giorni, non settimane. Tre anni di convivenza con un corpo senza vita, nello stesso appartamento, nello stesso silenzio. Succede a Muggia, civico 24 di viale XX Aprile, dove i carabinieri si sono trovati davanti a una scena che va oltre la cronaca e sfiora il territorio oscuro della solitudine. Il corpo è quello di Lucia Venturi, 84 anni. Era lì, in casa, da novembre 2022, secondo quanto riferito dalla figlia. Quindi sì: tre anni. Quando i militari entrano, dopo una segnalazione insistente dei vicini, trovano il cadavere mummificato, disteso sul pavimento, coperto alla meglio da vestiti e un cappotto.🔗 Leggi su Notizieaudaci.it © Notizieaudaci.it - Muggia, il cadavere della madre nascosto per tre anni: ‘Non sapevo cosa fare’ Muggia, cadavere della madre nascosto in casa per anni da ex poliziottaUna ex poliziotta di 57 anni avrebbe vissuto, per almeno due anni, in casa con il cadavere della madre morta. Muggia: viveva da due anni con il cadavere della madre in casa nascosto sotto i vestitiA scoprirlo sono stati i carabinieri, quando sono entrati nella casa al civico 24 di viale XX aprile, a Muggia. Cadavere della mamma nascosto in casa per tre anni, l'ex poliziotta: «L'ho trovata morta»