Muffin vegani e senza glutine | il segreto dei datteri e del cocco

Una nuova proposta gastronomica si rivolge a chi cerca alternative per la colazione e i momenti di relax a casa, utilizzando ingredienti naturali come datteri e cocco. Si tratta di muffin vegani e senza glutine, pensati per offrire un’opzione diversa rispetto alle colazioni tradizionali. Questa iniziativa si concentra su prodotti che combinano semplicità e salute, senza ricorrere a ingredienti di origine animale o con glutine.

Una proposta gastronomica alternativa punta a rivoluzionare la colazione e i momenti di relax domestico attraverso l’uso di ingredienti naturali. La ricetta in questione propone dei muffin che sostituiscono gli zuccheri raffinati con la dolcezza dei datteri, unendo note esotiche di cocco e cioccolato fondente in un preparato vegano e privo di glutine. La composizione tecnica del dolce esotico. Per ottenere una consistenza soffice e profumata, la preparazione richiede un bilanciamento preciso tra componenti secche e liquide. La base è costituita da 120 grammi di farina di riso, integrati da 25 grammi di farina di cocco. Il legante è fornito da un bicchiere scarso di latte di riso, mentre la parte grassa è gestita tramite 23 di cucchiai di olio di semi di girasole.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Muffin vegani e senza glutine: il segreto dei datteri e del cocco Leggi anche: Desenzano del Garda: Festival Senza Glutine Latte di cocco, fichi secchi e avocado: i ‘super food’ dimenticati. Ecco il segreto della longevità(Adnkronos) – Ci sono alimenti considerati 'super food' poco considerati che, in realtà, possono avere effetti positivi sulla nostra salute.