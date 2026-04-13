Moviola Fiorentina Lazio l’episodio chiave della sfida di Serie A diretta da Fabbri | ecco cosa è successo

Durante la partita tra Fiorentina e Lazio, valida per la 32ª giornata del campionato di Serie A 202526, un episodio arbitrale ha attirato l’attenzione. La sfida, diretta da un arbitro della sezione di Fabbri, ha visto un intervento contestato che è stato soggetto alla revisione tramite la moviola. L’episodio si è verificato in una fase cruciale dell’incontro, influenzando le decisioni dell’arbitro in campo.

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