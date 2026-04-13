Moviola Como Inter mai rigore su Nico Paz | i giornali però si dividono sui voti e sulle responsabilità

Durante la partita tra Como e Inter, non è stato assegnato un rigore per un fallo su Nico Paz, anche se le immagini mostrano diverse opinioni tra i media sui giudizi e sulle responsabilità. Le riprese televisive hanno alimentato discussioni tra commentatori e giornalisti che si sono divisi nelle valutazioni sul possibile errore arbitrale e sui giudizi sui giocatori coinvolti. La vicenda ha suscitato un acceso dibattito tra le varie testate sportive.

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