Movimento franoso su un fronte di 70 metri | dopo l' intervento dell' Esercito riapre la Sp 125

Nella giornata di oggi, lunedì 13 aprile, la strada provinciale 125 nel tratto tra i ponti Celone e Lucifero, in zona Faeto, è stata riaperta al traffico. La riapertura è avvenuta dopo un intervento dell’Esercito per fronteggiare un movimento franoso che interessava un fronte di circa 70 metri. La strada era stata chiusa a causa del rischio di crolli e frane, e l’intervento ha permesso di ripristinare la viabilità.

Oggi, lunedì 13 aprile, ha riaperto la strada provinciale 125 nel tratto di strada tra i ponti Celone e Lucifero, in agro di Faeto. L'ok alla viabilità era scattato il 10 aprile dopo le prove tecniche effettuate sul posto dai tecnici della Provincia. A seguito degli eventi meteorologici avversi.🔗 Leggi su Foggiatoday.it Piancavallo, valanga dal Tremol: fronte di 70 metriMomenti di apprensione nella tarda mattinata del 29 gennaio, poco prima di mezzogiorno, quando una valanga di grandi dimensioni si è staccata nella... Roseto riapre dopo l’emergenza: la SP 129 torna percorribileIl collegamento stradale che separa Roseto Valfortore dal resto del mondo sta per essere ripristinato, mettendo fine all’isolamento che ha colpito il...