Motocross GP Trentino 2026 | programma orari tv streaming

Il Mondiale di motocross 2026 continua con il Gran Premio del Trentino, il secondo appuntamento che si svolge nel territorio nazionale dopo quello di Sardegna dello scorso fine settimana. Sono stati annunciati orari e programmazione televisiva, con dettagli sullo streaming disponibile per seguire le gare. La manifestazione si svolge con la partecipazione di piloti provenienti da diversi paesi, e si svolge seguendo un calendario stabilito da organizzatori e federazioni internazionali.

Prosegue senza soluzioni di continuità il Mondiale motocross 2026. Dopo aver assistito al Gran Premio di Sardegna dello scorso weekend, il programma prosegue con il secondo impegno nei nostri confini. Da Riola Sardo, infatti, ci si sposterà a Pietramurata per disputare il Gran Premio del Trentino, quinta tappa del campionato 2026. Sullo splendido tracciato di Pietramurata, quindi, andrà in scena un fine settimana di capitale importanza che ci permetterà di capire come si svilupperanno le stagioni di MXGP e MX2 e, soprattutto, ci farà intuire come potrà proseguire la stagione, con le due classifiche che, piano piano, iniziano a dare le prime risposte.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Motocross, GP Trentino 2026: programma, orari, tv, streaming Leggi anche: Motocross, GP Argentina 2026: orari MX2 e MXGP, programma, tv, streaming Motocross, GP Andalucia 2026: orari MX2 e MXGP, tv, programma, streamingDopo il grande inizio in Argentina, il Mondiale Motocross 2026 si sposta ora in Europa per affrontare il secondo capitolo del calendario.