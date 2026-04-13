Mostra Cartografie floreali di Terry Trevisan
Negli spazi espositivi della galleria Trevisan Art Gallery di Verona, Terry Trevisan espone alcune opere degli ultimi dieci anni del suo lavoro. L’artista, che si muove agilmente tra telaio e pennello, ma anche attraverso altre tecniche, ci propone una serie di tele di un metro per un metro circa.🔗 Leggi su Veronasera.it
Trevisan Art Gallery ospita la mostra "Juliet"Presso Trevisan Art Gallery in occasione della festa di San Valentino si inaugura venerdì 13 febbraio la mostra “Juliet” della illustratrice Chiara...
Tornano i labirinti floreali con 90mila tulipaniInaugurata la nona edizione di Wander and Pick: l’area ex Cnr trasformata in un variopinto mondo colorato.