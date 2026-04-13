Un funzionario russo ha affermato che la vittoria di un candidato politico in Ungheria potrebbe accelerare il crollo dell’Unione europea. La dichiarazione è stata rilasciata in un’intervista, in cui si sostiene che i risultati elettorali nel paese influenzeranno le dinamiche dell’Unione nei prossimi mesi. L’affermazione si basa su una previsione personale, invitando a verificare la situazione tra quattro mesi.

"Questo non farà altro che accelerare il collasso dell'Ue, verificate se ho ragione tra 4 mesi". Kirill Dmitriev, amministratore delegato del Fondo russo per gli investimenti diretti e inviato di Putin a Washington, commenta così su X, in risposta all'attivista di estrema destra Tommy Robinson, la vittoria di Peter Magyar alle elezioni ungheresi.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Mosca, 'la vittoria di Magyar non farà che accelerare il collasso dell'Ue'

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