Mosca ' la vittoria di Magyar non farà che accelerare il collasso dell' Ue'
Un funzionario russo ha affermato che la vittoria di un candidato politico in Ungheria potrebbe accelerare il crollo dell’Unione europea. La dichiarazione è stata rilasciata in un’intervista, in cui si sostiene che i risultati elettorali nel paese influenzeranno le dinamiche dell’Unione nei prossimi mesi. L’affermazione si basa su una previsione personale, invitando a verificare la situazione tra quattro mesi.
"Questo non farà altro che accelerare il collasso dell'Ue, verificate se ho ragione tra 4 mesi". Kirill Dmitriev, amministratore delegato del Fondo russo per gli investimenti diretti e inviato di Putin a Washington, commenta così su X, in risposta all'attivista di estrema destra Tommy Robinson, la vittoria di Peter Magyar alle elezioni ungheresi.🔗 Leggi su Lanazione.it
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