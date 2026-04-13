Morto in piscina a Rimini l'autopsia sul corpo del 12enne | Ferite su una gamba e sindrome da annegamento

E' stata completata l'autopsia sul corpo di un bambino di 12 anni deceduto in una piscina di un hotel a Pennabilli, Rimini. La relazione ha confermato che la causa della morte è stata un annegamento. Sono state trovate ferite sulla gamba che si ritiene siano compatibili con l'incastro nel bocchettone della piscina. La Procura sta valutando i dettagli emersi dall'esame.

Eseguita l'autopsia sul 12enne morto nella piscina di un hotel a Pennabilli (Rimini). Confermato l'annegamento e riscontrate lesioni alla gamba compatibili con l'incastro nel bocchettone. Tre responsabili della struttura indagati per omicidio colposo.🔗 Leggi su Fanpage.it Morto il 12enne risucchiato da bocchettone della piscina a Rimini: la gamba incastrata e l’allarme dei genitoriÈ deceduto questa notte all'ospedale Infermi di Rimini il bimbo di 12 anni di cui era stata dichiarata ieri la morte cerebrale, dopo che è stata... "La gamba risucchiata nel bocchettone". Il 12enne incastrato nell'idromassaggio sarebbe morto per annegamentoIl 12enne rimasto incastrato nel tubo di aspirazione di una piscina idromassaggio di un hotel di Pennabilli la domenica di Pasqua sarebbe deceduto... Argomenti più discussi: Bambino risucchiato dal bocchettone di una piscina a Rimini, dichiarata la morte cerebrale; Morto il 12enne risucchiato dal bocchettone della piscina; Bambino risucchiato dal bocchettone della piscina a Rimini, era alle terme per Pasqua: trasportato grave; Morto Matteo, il bimbo di 12 anni risucchiato dal bocchettone della vasca idromassaggio in hotel: donati gli organi. Addio bella anima dolce. È morto Carlo Monguzzi. Una vita nelle lotte fuori e dentro le istituzioni. Una persona perbene Carlo Monguzzi aveva 74 anni, è morto dopo una breve malattia. Nel suo ultimo post su Facebook ricorda Pino Pinelli e la battaglia che ha portato all’intitolazione d - facebook.com facebook Modena, morto sul lavoro un autista di carro attrezzi: «Schiacciato da un furgone» x.com