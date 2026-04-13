Nelle ultime settimane sono emerse novità sulle indagini riguardanti alcuni decessi avvenuti durante il trasporto in ambulanza. Sono state pubblicate intercettazioni che rivelano conversazioni inquietanti tra gli indagati, tra cui frasi riferite a una paziente con molte patologie. Un arresto per omicidio è stato eseguito nell’ambito dell’inchiesta, che continua a proseguire per chiarire le circostanze dei decessi.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Le frasi agghiaccianti che emergono dalle indagini. “ È vecchia, obesa e con tante patologie. Deve morire ”. È una delle intercettazioni attribuite a Luca Spada, ex operatore della Croce Rossa e autista di ambulanze, finito in carcere nell’ambito dell’inchiesta della Procura di Forlì su una serie di decessi sospetti di anziani. Secondo gli investigatori, le vittime sarebbero morte durante o subito dopo il trasporto in ambulanza, e in tutti i casi Spada risultava presente sul mezzo. Per lui è stata disposta la custodia cautelare in carcere con l’accusa di omicidio aggravato, in relazione alla morte dell’85enne Deanna Mambelli, avvenuta nel novembre 2025.🔗 Leggi su Dayitalianews.com

© Dayitalianews.com - Morti sospette in ambulanza: intercettazioni shock e arresto per omicidio

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