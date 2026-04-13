Le autorità hanno aperto un’indagine in seguito a segnalazioni che coinvolgono un autista di ambulanze. Secondo quanto riferito, l’indagato sarebbe stato coinvolto in incidenti mortali durante i trasporti sanitari. Le conversazioni tra l’autista e la sua compagna, pubblicate e considerate shock, contengono frasi che fanno riferimento a presunte azioni violente contro anziani. Le indagini sono partite da informazioni riservate e due colleghe dell’autista si sarebbero insospettite fin dall’inizio.

Si fa fitta la rete di retroscena dello sconcertante caso degli anziani morti in ambulanza. A svelare ulteriori dettagli sulla vicenda, il procuratore di Forlì, Enrico Cieri, che ha spiegato in conferenza stampa le motivazioni dell’arresto di Luca Spada, autista del mezzo di soccorso. Nel dichiarare che nell’indagine figura “solo un indagato, non ci sono altre persone” iscritte nel registro, il procuratore spiega come al momento il movente risulti ancora incerto, e ci si sta focalizzando sui rapporti emersi tra “l’indagato e imprese di onoranze funebri, di cui fa menzione anche lui”. Ma Luca Spada si è definito innocente fin dagli albori dello scoppio del caso, nonostante a contraddirlo ci sarebbero due sue colleghe.🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Morti in ambulanza, le conversazioni shock di Spada con la compagna: ‘Stai facendo secco un altro vecchio?’

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