Morti in ambulanza a Forlì Spada indagato per 6 omicidi | Iniettava aria in vena meno di un minuto per uccidere

A Forlì, un uomo di 27 anni è stato iscritto nel registro degli indagati con l’accusa di aver causato la morte di sei anziani durante il trasporto in ambulanza. Secondo le indagini, avrebbe iniettato aria nelle vene delle vittime, con l’obiettivo di provocarne la morte in meno di un minuto. La vicenda ha sollevato diverse domande sulla gestione dei trasporti sanitari e sulla sicurezza dei pazienti coinvolti.