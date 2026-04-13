Morti in ambulanza a Forlì procura | Sei omicidi di anziani contestati ad autista

La procura di Forlì ha contestato sei omicidi di anziani all’autista di un’ambulanza. L’indagine riguarda incidenti avvenuti durante il trasporto di pazienti anziani, con le accuse rivolte specificamente a Spada. Le autorità hanno confermato l’apertura di un procedimento penale per ciascun caso, senza fornire ulteriori dettagli sul numero di vittime coinvolte o sui singoli episodi. La vicenda è ancora al centro delle indagini in corso.

Sono sei gli omicidi di anziani contestati dalla procura di Forlì a Luca Spada, l’autista di ambulanze arrestato sabato con l’accusa di aver provocato la morte dell’85enne Deanna Mambelli, alla quale, secondo gli inquirenti, l’indagato avrebbe iniettato aria tramite un catetere venoso il 25 novembre 2025. Lo ha spiegato il Procuratore della Repubblica di Forlì Enrico Cieri, durante una conferenza stampa, spiegando che a Spada vengono contestati in tutto gli omicidi di 6 anziani. Per l’omicidio della 85enne Deanna Mambelli, oggetto della misura, i pm indicano anche la premeditazione, ipotesi che la gip Ilaria Rosati però non ravvisa. La gip ha disposto la misura cautelare solo per il caso di Mambelli.🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Morti in ambulanza a Forlì, procura: "Sei omicidi di anziani contestati ad autista" Anziani morti in ambulanza, all’autista Luca Spada contestati 6 omicidiSono sei gli omicidi di anziani contestati dalla procura di Forlì a Luca Spada, l’autista di ambulanze arrestato sabato con l’accusa di aver... Forlì, sei gli omicidi di anziani contestati a Luca SpadaSono cinque le aggravanti che la Procura di Forlì contesta a Luca Spada, l'autista di ambulanze in carcere da sabato con l'accusa di aver ucciso... Morti in ambulanza a Forlì, procura: Sei omicidi di anziani contestati ad autista