Morti in ambulanza a Forlì | nel caso della 85enne non funzionò telecamera installata

Il 25 novembre 2025, un’anziana donna di 85 anni è deceduta durante un trasporto in ambulanza a Forlì. Le autorità hanno verificato che la telecamera installata a bordo non funzionava al momento dell’incidente. Si sta indagando sulle cause della morte e sull’eventuale ruolo delle attrezzature di bordo. Al momento non sono stati resi noti dettagli sulle circostanze specifiche dell’incidente.

Il 25 novembre 2025, giorno della morte dell’85enne Deanna Mambelli, sull’ambulanza su cui viaggiava Luca Spada erano presenti delle telecamere, ma i dispositivi di registrazione erano stati installati dopo che, “fonti confidenziali dei carabinieri avevano segnalato un’anomala mortalità nei trasporti secondari affidati a questo soggetto”. Il procuratore di Forlì Enrico Cieri lo ha spiegato nella conferenza stampa sull’arresto di Spada, l’autista di ambulanze accusato di aver provocato la morte dell’85enne Deanna Mambelli, alla quale, secondo gli inquirenti, l’indagato avrebbe iniettato aria tramite un catetere venoso il 25 novembre 2025. Nel caso di Mambelli, tuttavia, la telecamera non ha registrato nulla.🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Morti in ambulanza a Forlì: nel caso della 85enne non funzionò telecamera installata Morti in ambulanza a Forlì, si aggiunge un altro caso sospetto: a bordo c'era sempre Luca SpadaLa novità sul caso delle morti sospette in ambulanza Il punto sul caso delle morti sospette in ambulanza a Forlì Luca Spada si professa innocente La... Forlì, cinque morti in ambulanza nel giro di pochi mesi: indagato un autistaUn operatore della Croce Rossa di 27 anni, autista dei mezzi di soccorso, è indagato dalla procura di Forlì per la morte di cinque anziani avvenute...