Un uomo, ex autista della Croce Rossa, sarà interrogato mercoledì davanti al giudice dopo essere stato arrestato sabato nell’ambito di un’inchiesta che riguarda la morte di sei anziani trasportati in ambulanza a Forlì. La Procura ha aperto un fascicolo per omicidio volontario e sta valutando la possibilità che possano esserci altri casi collegati. La vicenda ha sollevato molte domande sulla gestione dei servizi di emergenza nella zona.

Si terrà mercoledì pomeriggio, davanti al gip, l’interrogatorio di garanzia dell’ex autista soccorritore della Croce Rossa, indagato dalla Procura di Forlì per l’omicidio volontario di sei anziani trasportati in ambulanza. Da sabato l’uomo si trova in carcere, a seguito dell’indagine avviata dopo la morte sospetta di una 85enne, deceduta il 25 ottobre. Fin da quando l’inchiesta è diventata di dominio pubblico, l’indagato si è sempre proclamato innocente. Secondo quanto trapela, i pm contestano all’uomo sei omicidi di anziani, con l’aggravante di aver agito approfittando della minorata difesa delle vittime. Nel caso della 85enne che ha portato all’arresto dell’ex conducente dell’ambulanza, la Procura aveva chiesto anche la contestazione della premeditazione, ma il gip l’ha rigettata.🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

© Lanotiziagiornale.it - Morti in ambulanza a Forlì, l’autista arrestato sabato sarà sentito in Procura. E intanto spunta l’ombra su possibili altri casi

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