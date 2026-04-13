Morolo sagra dei frascategli
A Morolo, l’associazione Vivere San Pietro organizza anche quest’anno la tradizionale sagra dei frascategli, giunta alla sua undicesima edizione. L’evento si svolge nel rispetto delle tradizioni locali e prevede la degustazione di questi dolci tipici, preparati secondo le ricette tramandate nel tempo. La manifestazione si svolge nel centro del paese e coinvolge numerosi partecipanti provenienti dalla zona.
L’associazione Vivere San Pietro” organizza anche quest'anno la tradizionale???????????????????, evento giunto alla??ª????????.Appuntamento il 19 aprile a partire dalle ore 12 a Morolo in via Porta del Popolo. Hai mai sentito parlare di frascategli?I??????????? sono il piatto per eccellenza.🔗 Leggi su Frosinonetoday.it
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