Il Monza di Bianco ha vinto la partita contro il Bari, portandosi al secondo posto in classifica di Serie B. La sfida si è conclusa con una vittoria per i padroni di casa, che hanno ottenuto tre punti importanti in vista delle prossime giornate. La squadra di Bianco ha dimostrato compattezza e determinazione, mettendo fine a un turno che si presentava come decisivo per la classifica.

Il Monza di Bianco ha messo il punto su un turno cruciale della Serie B, superando il Bari e balzando al secondo posto in classifica. Grazie ai canali del gol segnati da Obiang e dal capitano Pessina, i biancorossi hanno sorpassato il Frosinone, riducendo il distacco dalla capolista Venezia a soli tre lunghezze. La svolta tattica di Bianco e l’impatto dei rientri. La partita si è decisa nei momenti in cui la gestione tecnica ha saputo leggere le fragilità avversarie, specialmente nella ripresa. Dopo un primo tempo caratterizzato da un ritmo elevato ma con una gestione del possesso che tendeva a diventare sterile, la squadra brianzola ha saputo cambiare marcia.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Monza-Bari: la svolta di Bianco per agganciare la vetta

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