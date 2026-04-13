A Monreale, a partire da mercoledì 15 aprile, gli uffici demografici estenderanno gli orari di apertura per gestire un maggior numero di richieste di carte d’identità elettroniche. Questa misura si rende necessaria in vista della scadenza delle carte cartacee prevista per il 3 agosto 2026. L’Amministrazione Comunale ha deciso di potenziare i servizi per facilitare il passaggio al nuovo formato digitale.

A partire da mercoledì 15 aprile, i cittadini residenti potranno usufruire di nuove fasce orarie pomeridiane. Il servizio sarà attivo, previo appuntamento, nei seguenti giorni aggiuntivi: Per prenotare il rinnovo o il primo rilascio del documento, è necessario contattare i numeri messi a disposizione dall’Ufficio Anagrafe: «Il nostro obiettivo è garantire un servizio efficiente e vicino alle esigenze della cittadinanza» dichiara l’assessore ai Servizi Demografici Patrizia Roccamatisi. «Con l’avvicinarsi della dismissione del formato cartaceo, abbiamo ritenuto doveroso intensificare gli sforzi del personale per assicurare che ogni cittadino possa ottenere il nuovo documento elettronico in tempi rapidi e senza disagi.🔗 Leggi su Monrealelive.it

© Monrealelive.it - Monreale, carta d’identità elettronica: orari potenziati da mercoledì 15 aprile per smaltire le richieste

Carta d’identità elettronica: open day l’11 e 12 aprile, ecco sedi e orariNuovo appuntamento con gli open day dedicati alla carta d’identità elettronica (CIE), in programma sabato 11 e domenica 12 aprile.