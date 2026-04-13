Mondiali spunta il super playoff | perché l’Italia può sperare ma è quasi impossibile

Dopo l’eliminazione ai rigori contro la Bosnia a Zenica, l’Italia ha perso anche questa volta la possibilità di qualificarsi ai Mondiali, interrompendo una serie di tre eliminazioni consecutive. La squadra aveva sperato di avanzare, ma alla fine non è riuscita a superare lo sbarramento che la separava dalla fase finale del torneo internazionale. La qualificazione resta un obiettivo sfuggente per la nazionale italiana.

Dopo l’eliminazione ai rigori contro la Bosnia a Zenica, l’Italia ha mancato per la terza volta consecutiva la qualificazione ai Mondiali. Una situazione che ha portato alle dimissioni di Gabriele Gravina, Rino Gattuso e Gianluigi Buffon, lasciando il calcio italiano in una profonda crisi. Tuttavia, una possibilità di ripescaggio potrebbe aprirsi a causa della situazione geopolitica che coinvolge l’Iran. La partecipazione dell’Iran al Mondiale 2026, che si svolgerà tra Canada, Stati Uniti e Messico, è sempre più in bilico a causa della guerra con gli Stati Uniti. La nazionale iraniana, pur essendosi qualificata regolarmente, ha chiesto di giocare le proprie partite in Canada o Messico per evitare il territorio americano, ma la Fifa non ha ancora accolto questa richiesta.🔗 Leggi su Cultweb.it

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