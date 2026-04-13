Mondiali di Staffette 2026 l’Italia dell’Atletica torna in pista | obiettivo medaglie

Il 13 aprile 2026, si svolge a Roma un evento importante per l’atletica italiana: i velocisti della Nazionale si preparano a gareggiare ai Mondiali di Staffette 2026. La competizione riunisce atleti provenienti da diverse nazioni, con l’obiettivo di portare a casa medaglie. La squadra italiana si presenta con l’intento di competere ai massimi livelli, dopo aver consolidato la propria presenza nel circuito internazionale.

Roma, 13 aprile 2026 – Stanno per tornare in pista i velocisti della Nazionale Italiana di Atletica Leggera. Lo faranno in occasione dei Mondiali di Staffette 2026, che si svolgerà in Botswana, dal 2 e 3 maggio 2026. Nella città di Gaborone, l’Italia punterà al podio. tra i convocati spicca la presenza della campionessa mondiale indoor dei 60 metri Zaynab Dosso. Insieme a lei, anche il campione olimpico della 4×100 di Tokyo 2020 Fausto Desalu. Il direttore tecnico delle squadre nazionali Antonio La Torre ha comunicato l’elenco degli atleti tricolori. I convocati – Fonte FIDALfidal.it. UOMINI 4×100 e mista Chituru ALI G.A. Fiamme Gialle Andrea BERNARDI Atl.🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

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Mondiali di atletica indoor, Kelly Doualla e Zaynab Dosso in semifinale nei 60m

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