Mondiali di Hockey Femminile l’Italia batte la Slovacchia 6-4 | è in cima alla Division I

Durante i Mondiali di Hockey Femminile, l’Italia ha ottenuto una vittoria per 6-4 contro la Slovacchia, conquistando così la testa della classifica nella Divisione I. La partita si è protratta per tutta la durata dei 60 minuti, con le azzurre che hanno dimostrato determinazione e spirito di squadra, vincendo la seconda gara consecutiva in questa fase del torneo. La sfida ha visto entrambe le squadre impegnate in un confronto intenso e combattuto.

È una grande Italia quella che vince la seconda partita consecutiva al Mondiale di Prima Divisione Gruppo A e vola in testa solitaria alla classifica: le azzurre battono 6-4 la Slovacchia dopo 60’ di grande battaglia e confermano il loro status da squadra ad altissimo tasso di coraggio. Le doppiette di Reyes e Caumo, i gol di Fortino e Della Rovere dipingono il tabellino, condito poi dalle parate di Durante nell’acceso finale e dallo sforzo di un gruppo deciso come non mai a prendersi questi tre punti. Unica nota stonata l’infortunio a Matilde Fantin nel primo periodo: per la 19enne attaccante trauma al ginocchio sinistro che verrà valutato. Martedì giornata di riposo, mercoledì alle 19.🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it LIVE Italia-Slovacchia, Mondiali hockey ghiaccio femminile 2026 in DIRETTA: scontro diretto per la promozioneCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale di Italia-Slovacchia, match valido per la seconda... Hockey ghiaccio femminile: il calendario dell’Italia ai Mondiali 2026. Obiettivo Top DivisionLa federazione internazionale (IIHF) ha infatti reso noto il calendario del Mondiale di Prima Divisione Gruppo A, che si terrà dal 12 al 18 aprile... Argomenti più discussi: LIVE Italia-Slovacchia, Mondiali hockey ghiaccio femminile 2026 in DIRETTA: secondo impegno per le azzurre; Sei squadre pronte per il Mondiale Femminile di Prima Divisione Gruppo A 2026 di Budapest; L'Italia femminile di nuovo in pista a Budapest verso il Mondiale. Franziska Stocker: Le Olimpiadi mi danno ancora i brividi. Puntiamo a essere al massimo per il debutto iridato; Hockey ghiaccio femminile, al via i Mondiali di Prima Divisione Gruppo A: l’Italia vuole sognare in grande. https://www.oasport.it/2026/04/hockey-ghiaccio-femminile-litalia-supera-la-norvegia-nel-match-desordio-dei-mondiali-prima-divisione-gruppo-a/ L'Italia inizia con il piede giusto il proprio cammino e supera la Norvegia con il punteggio di 2-1. Domani di nuovo - facebook.com facebook Parte bene la nazionale femminile di hockey ghiaccio nei Mondiale IIHF di Prima Divisione Gruppo A, vittoriosa contro la Norvegia per 2-1 (1-0, 0-0, 1-1) grazie alla doppietta della 19.enne Matilde Fantin. #Tuttohockey #IIHF #WomenHockey #HockeyNews x.com