Mondiale 2026 respinta la richiesta dell’Iran di non giocare negli USA | occhio agli sviluppi! Chance di ripescaggio per l’Italia?

Durante le ultime settimane, si è saputo che l’Iran aveva presentato una richiesta per evitare di disputare le partite negli Stati Uniti durante il Mondiale 2026. Tuttavia, questa richiesta è stata respinta da parte degli organizzatori. La decisione potrebbe avere ripercussioni sul torneo e sui possibili ricorsi delle squadre coinvolte. Nel frattempo, si discute anche di un’eventuale ripescaggio per l’Italia.

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