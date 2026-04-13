Moncalieri ciclista travolto | ferito gravissimo con 120 giorni di prognosi

Lo scorso sabato 11 aprile, nella zona del ponte Isabella a Moncalieri, un incidente ha coinvolto un veicolo a motore e una bicicletta. L’impatto ha causato ferite gravi a un ciclista, che ha riportato una prognosi di 120 giorni. Sul luogo sono intervenuti i soccorsi e le forze dell’ordine per i rilievi del caso.

Un violento impatto tra un veicolo a motore e una bicicletta ha scosso la zona del ponte Isabella a Moncalieri lo scorso sabato 11 aprile. Il sinistro, avvenuto intorno alle ore 18:30 in corso Moncalieri, ha coinvolto un automobilista e un ciclista, lasciando il secondo ferito con lesioni di estrema gravità. Le condizioni cliniche del ferito dopo il soccorso d’urgenza. Il conducente della bicicletta, vittima dell’incidente, è stato immediatamente trasportato presso il CTO di Torino per ricevere le cure necessarie. All’interno della struttura ospedaliera, i medici hanno accertato la presenza di un trauma maxillo-facciale e di un trauma cervicale.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Moncalieri, ciclista travolto: ferito gravissimo con 120 giorni di prognosi Incidente in viale Einaudi a Bari, ciclista ferito dopo impatto con auto: prognosi di 40 giorniHa riportato una prognosi di 40 giorni il ciclista ferito a seguito di un impatto con un'auto avvenuto nel tardo pomeriggio di mercoledì 21 gennaio... Leggi anche: Incidente in corso Moncalieri, all'altezza del ponte Isabella: coinvolti un'auto e un ciclista, un ferito al CTO