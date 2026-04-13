In primavera, il Lago di Molveno si risveglia dal silenzio invernale, mostrando le sue acque tranquille che riflettono le Dolomiti circostanti. Le montagne si specchiano sulla superficie, creando un paesaggio di rara bellezza. La zona attorno al lago si anima di attività, mentre i primi raggi di sole illuminano le vette e le rive. È un periodo in cui la natura si presenta nel suo stato più sereno e incontaminato.

C'è un momento, in primavera, in cui il Lago di Molveno abbandona le atmosfere ovattate e un po' nostalgiche dell'inverno e si apre a una stagione di luce e movimento: i prati tornano a brillare di verde, le acque si fanno scintillanti, le Dolomiti di Brenta si riflettono come in uno specchio appena lucidato. A circa 845 metri di quota, questo lago alpino - che si trova a una quarantina di chilometri di distanza a nord-ovest da Trento - rivela il suo equilibrio naturale, nato migliaia di anni fa da uno sbarramento di frana e oggi disteso per oltre tre chilometri quadrati, con profondità che superano i 120 metri e una qualità dell'acqua così alta da conquistare le Cinque Vele di Legambiente e Touring Club e il titolo di «Lago più bello d'Italia» diverse volte.🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Molveno, il lago più bello d’Italia dove si riflettono le Dolomiti

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