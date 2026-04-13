Nel mondo di The Handmaid’s Tale, le donne sono suddivise in categorie precise e gerarchiche, tra cui le Mogli e le Econmogli. Queste due figure rappresentano ruoli distinti e sono spesso confuse tra loro, anche a causa di un errore di denominazione comune. La distinzione tra le due è evidente nel modo in cui sono inserite nella società e nelle funzioni che svolgono, secondo le regole imposte dal regime autoritario che domina il loro mondo.

Nel mondo di The handmaid’s Tale, tutto è diviso, classificato, organizzato. Anche le donne. Tra le gerarchie più discusse e spesso confuse, ci sono proprio loro: le Mogli e le Econmogli (spesso erroneamente chiamate “economogli”). Due ruoli apparentemente simili, ma in realtà profondamente diversi. E capire questa differenza significa capire qualcosa di fondamentale su Gilead, che il potere non è solo maschile è anche gerarchico. Le mogli. Le mogli sono le donne sposate con i Comandanti, ovvero l’élite di Gilead. A prima vista, sono quelle che stanno “meglio”: vivono in case grandi e lussuose, hanno uno status sociale elevato, non lavorano e non subiscono le stesse condizioni delle ancelle.🔗 Leggi su Nerdpool.it

© Nerdpool.it - Mogli ed Econmogli in The Handmaid’s Tale: le differenze

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