Modric riprende Leão e Maignan sbotta | lo psico-dramma del Milan contro l’Udinese

Durante la recente partita tra Milan e Udinese, il centrocampista Modric ha commesso un fallo su Leão, provocando proteste in campo. Dopo questa azione, il portiere del Milan si è mostrato visibilmente contrariato, esprimendo il suo disappunto. La squadra di casa ha subito tre reti senza riuscire a segnare, e le tensioni tra i giocatori sono sembrate evidenti durante il match.

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola ha evidenziato come, nel Milan di Massimiliano Allegri, ci sia molta tensione: sabato pomeriggio, a 'San Siro', il Diavolo è crollato contro l'Udinese (0-3) anche perché i giocatori in campo sono tutt'altro che tranquilli. Lo testimoniano tre episodi chiave successi durante la partita e riportati in mattinata all'attenzione del pubblico. Al 27' il Milan passa in svantaggio quando il tiro di Arthur Atta, deviato da Davide Bartesaghi, beffa Mike Maignan e si insacca nella porta rossonera. Alexis Saelemaekers, che aveva rincorso per 40 metri Nicolò Zaniolo - colui che aveva guidato la transizione dei friulani - si lamenta platealmente, probabilmente con Rafael Leão, per il mancato rientro nell'azione.🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Modric riprende Leão e Maignan sbotta: lo psico-dramma del Milan contro l’Udinese Pagelle Milan-Como 1-1: Leao segna, Modric disegna, Maignan sbagliaPAGELLE MILAN-COMO - Quando si dice che il calcio l'ha inventato il Diavolo probabilmente si pensava proprio a questa partita. Leggi anche: Roma-Milan 1-1, pagelle e tabellino: Modric incanta, Maignan decisivo, Leao non incide