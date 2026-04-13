Modena femminile ko pesante in casa della capolista Piacenza

Il Modena femminile ha subito una sconfitta pesante in trasferta contro la capolista Piacenza. La partita si è conclusa con un risultato di 4-0, con Piacenza che ha segnato tre gol nel finale di gioco. La squadra ospite ha resistito per circa 80 minuti, ma nel finale ha subito un'improvvisa esplosione offensiva da parte della capolista.

Il Modena dimostra di essere all'altezza della capolista solo per 80 minuti, poi Piacenza dilaga nel finale e cala il poker. Prima occasione da rete per le biancorosse al quarto d'ora di gioco, Forti in uscita bassa mura la conclusione ravvicinata di Martani. Al 26' arriva il primo tiro delle.🔗 Leggi su Modenatoday.it Modena Femminile si ferma sul pari contro la Sammartinese: ko in casa per la prima sconfitta in campionatoIl Modena Femminile ha perso per la prima volta nel campionato di Serie C femminile, fermato 1-0 dalla Sammartinese nel match in programma al campo... Serie A2 femminile, un ko pesanteMOONEYGO 55 INVISION TECH TRIESTE 71 MOONEYGO : Nardoni 18, Bremaud 21, Pierdicca 5, Mbaye, Fiorotto 6; Dell’Olio, Cotellessa, Milani 5, Troiano ne,...