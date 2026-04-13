Modena a Catanzaro Sarà una partita jolly

Domani si disputerà una partita tra Modena e Catanzaro, definita dallo stesso allenatore come una sfida “jolly”. Questa denominazione è stata pronunciata durante la conferenza stampa tenuta dopo l’incontro allo stadio Druso di Bolzano. La partita rappresenta un momento importante per entrambe le squadre, anche se al momento non sono stati forniti dettagli aggiuntivi sulle motivazioni di questa definizione.

Domani sarà la partita ‘jolly’. O almeno così l’ha chiamata Andrea Sottil, a margine della conferenza del dopo gara allo stadio Druso di Bolzano. Il pareggio agrodolce maturato contro il Sudtirol, al termine di una gara nella quale tutto sommato le cose potevano andare peggio, non ha cambiato più di tanto il volto della classifica e i gialli sono ancora ancorati abbastanza saldamente al sesto posto. Il recupero di domani a Catanzaro, con queste premesse, può effettivamente diventare una bella occasione per mettere in carniere qualcosa mentre tutte le altre sono ferme. E, aggiungiamo, anche la possibilità di migliorare ulteriormente la posizione in graduatoria.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Modena a Catanzaro. Sarà una partita jolly Maltempo blocca Catanzaro-Modena: partita rinviataLa sfida tra Catanzaro e Modena, fissata per domani alle ore 20, non si giocherà a causa di un’allerta meteo che ha costretto il sindaco Fiorita a... Leggi anche: Il Modena fermato dal maltempo. Rinviata la partita di Catanzaro