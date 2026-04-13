Il comandante della Polizia locale di Ferrara ha partecipato a un convegno nel quale ha dichiarato che il suo operato non è influenzato dall’appartenenza politica. La sua presenza e le sue parole sono state oggetto di discussione, senza che siano stati fatti riferimenti diretti a eventuali responsabilità o a decisioni politiche specifiche. La sua dichiarazione mira a chiarire il distacco tra le sue funzioni e le posizioni di natura politica.

La partecipazione del comandante della Polizia locale di Ferrara Claudio Rimondi a un convegno nella nostra città, organizzato dal comitato ’Modena merita di più’ – sul tema del ‘ Modello Ferrara ’ in materia di sicurezza e riqualificazione urbana – ha suscitato polemiche tra i due ‘poli’ dell’ex ducato estense. Non sono mancate nelle scorse ore nemmeno le frecciate (con qualche punta di ironia) tra i due sindaci, Massimo Mezzetti e Alan Fabbri. Poi il botta e risposta tra Stefano Manicardi (Pd) – che ha parlato di "strumentalizzazione" e di "mancanza di rispetto verso la nostra Polizia locale – e Giovanni Bertoldi (capogruppo Lega Modena) e la consigliera Maria Grazia Modena che invece rivendicano la necessità di esaminare altre realtà ed esperienze: "Chi si chiude al confronto è debole", la sintesi.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - ’Modello Ferrara’, Rimondi: "Il mio operato non c’entra con l’appartenenza politica"

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