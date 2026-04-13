Moby Prince | il teatro a Piombino accende la memoria dei giovani

A Piombino, gli studenti delle scuole medie hanno preso possesso dell’Auditorium del Centro Giovani Fabrizio De André, coinvolgendo i giovani nella commemorazione del disastro della Moby Prince. L’evento ha visto la partecipazione di studenti che hanno deciso di trasformare la memoria di quella tragedia in un momento di impegno civile. La serata ha previsto interventi e attività rivolte a tenere vivo il ricordo di quell’incidente.

I ragazzi delle scuole medie di Piombino hanno occupato l’Auditorium del Centro Giovani Fabrizio De André per trasformare la memoria in azione civile. Ieri, in occasione della ricorrenza del 35° anniversario della tragedia del Moby Prince, gli studenti dei Comprensivi 1 e dei Due Mari hanno assistito alla rappresentazione teatrale MT Moby Prince 3.0, un evento che ha voluto dare voce al dolore collettivo legato al naufragio avvenuto il 10 aprile 1991. Il teatro come strumento contro l’oblio della Marina Civile. La narrazione scenica è stata scelta per colmare un vuoto che dura da oltre tre decenni. La tragedia, che si consumò a breve distanza dal porto di Livorno portando alla perdita di 140 vite umane, rappresenta una ferita ancora sanguinante per l’intera costa toscana e per l’Italia.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Moby Prince: il teatro a Piombino accende la memoria dei giovani Leggi anche: 35 anni fa la tragedia della Moby Prince Mattarella: "La tragedia della Moby Prince poteva essere evitata"AGI - "Centoquaranta morti, l'insopportabile prezzo dell'incidente più grave della nostra navigazione civile".