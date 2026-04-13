Mobilità insegnanti di religione 2026 27 domande entro il 17 aprile | procedura cartacea via PEC
Il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha pubblicato l’ordinanza ministeriale n. 44 del 12 marzo 2026, stabilendo le date e le procedure per la mobilità degli insegnanti di religione cattolica per l’anno scolastico 20262027. Le domande devono essere presentate entro il 17 aprile tramite procedura cartacea inviata via PEC. La comunicazione riguarda le modalità di presentazione e le tempistiche specifiche previste dal documento.
Con l’ordinanza ministeriale n. 44 del 12 marzo 2026, il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha definito tempi e modalità per la mobilità degli insegnanti di religione cattolica per l’anno scolastico 20262027. L'articolo Mobilità insegnanti di religione 202627, domande entro il 17 aprile: procedura cartacea via PEC.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
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