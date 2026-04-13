A fine marzo, sono stati registrati 9,2 milioni di utilizzi delle patenti digitali sull'app Io, la piattaforma dei servizi pubblici gestita da PagoPa. Questo numero comprende sia le nuove attivazioni che i rinnovi effettuati in formato digitale. L'app consente agli utenti di avere accesso alle proprie patenti elettroniche direttamente sullo smartphone, facilitando le procedure legate al documento di identità.

A fine marzo sono già 9,2 milioni le patenti digitali aggiunte su Io, l'app dei servizi pubblici gestita da PagoPa, tra nuove attivazioni e rinnovi in formato digitale. La funzionalità è stata introdotta a ottobre 2024. Lo si legge in una nota del Mit. I servizi della Motorizzazione, integrati nell'applicazione dallo scorso aprile, hanno registrato circa 10 milioni di utilizzi complessivi. Attraverso l'app Io, gli utenti possono anche consultare il saldo punti della patente tramite il servizio "Le mie patenti", che conta 7,5 milioni di accessi negli ultimi 12 mesi. Nella sezione "I miei veicoli", che ha registrato 1,2 milioni di ingressi, si possono invece verificare lo stato amministrativo dei veicoli e seguire l'avanzamento delle pratiche e dei relativi pagamenti.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Mit, già 9,2 milioni di patenti digitali aggiunte su App Io

Leggi anche: IT-Wallet si allarga su app IO: in arrivo badge lavoro, patenti speciali e titoli di studio

Saronno Servizi introduce SEND: atti amministrativi digitali su App IOAll’Ospedale San Gerardo è stato eseguito per la prima volta un intervento di simpaticectomia estesa… Prevenzione, diagnosi precoce e cure più...