Mister Lauro soddisfatto | Il merito è tutto di Nasic a fine partita l’ho abbracciato per primo Ora abbiamo gare difficili da affrontare una alla volta

Dopo il derby vinto dalla Maceratese contro la Recantese, si registrano reazioni diverse tra le due squadre. Il mister della Maceratese ha espresso soddisfazione e ha evidenziato il ruolo di Nasic nel successo, aggiungendo che l’ha abbracciato a fine partita. Al contrario, la squadra avversaria prosegue nel silenzio stampa, mentre il mister della Maceratese ha commentato che ora ci attendono incontri difficili da affrontare singolarmente.

Nella pancia dell’Helvia Recina-Pino Brizi umori diametralmente opposti dopo il derby vinto dalla Maceratese contro la Recantese che invece prosegue nel silenzio stampa. Tre punti pesantissimi che avvicinano sempre di più ai biancorossi alla salvezza, con la zona play-out distante cinque punti. Il tecnico Maurizio Lauro analizza a fine partita il terzo risultato utile. "Era una partita difficile – sottolinea – contro un avversario forte, con una rosa importante che non c’entra nulla con la lotta salvezza. E lo sarebbe stata ancora di più se avessimo preso gol com’è è successo, perché poi la Recantese è una squadra che si chiude bene e ti sporca la partita.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Mister Lauro soddisfatto: "Il merito è tutto di Nasic, a fine partita l’ho abbracciato per primo». "Ora abbiamo gare difficili da affrontare una alla volta» Forlì col Pontedera per vincere, mister Miramari: "Da qui alla fine sono tutte difficili"Occasione ghiotta in chiave salvezza per il Forlì Calcio che, dopo il buon pari di Pesaro, ospiterà giovedì nel turno infrasettimanale (ore 18,... Mister Andreoletti pensa positivo: «Ci abbiamo creduto fino alla fine. Pari che vale come una vittoria».Bicchiere mezzo pieno o mezzo vuoto? Mister Andreoletti in conferenza post Juve Stabia non ha dubbi: il pari vale più di quanto dica la classifica.