Una madre che ha partorito da circa tre settimane si rivolge chiedendo se sia normale che il suo neonato di tre settimane voglia attaccarsi al seno ogni ora. La richiesta nasce dal frequente bisogno del bambino di alimentarsi, senza altre indicazioni o problemi evidenti. La mamma desidera sapere se questo comportamento è comune in questa fase iniziale dell’allattamento.

Salve dottoressa, ho partorito da circa tre settimane e sto allattando al seno. Mi capita però che il bambino voglia attaccarsi molto spesso, anche ogni ora. È normale in questa fase o potrebbe significare che il latte non è sufficiente? Il tuo bambino richiede di attaccarsi spesso perché sta stimolando il seno a produrre tanto latte quanto ne ha bisogno. Quindi ti direi che può essere normale. Non mi baserei però su questo per valutare se ne ho a sufficienza quanto su: pannolini bagnati e sporcati in 24 ore, come appare il mio bambino subito dopo la poppata (è tranquillo e dorme beato?), avverto modifiche del seno (teso e pieno di latte prima della poppata, morbido e svuotato dopo la poppata?), noto a vista d’occhio che sta crescendo.🔗 Leggi su Gravidanzaonline.it

© Gravidanzaonline.it - “Mio figlio di tre settimane vuole attaccarsi al seno ogni ora: è normale?”

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