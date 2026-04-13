Minori e reati Salvini studia la stretta | Se ha 13 anni e sbaglia paghino i genitori L’idea della sanzione economica
Il ministro dell’interno ha annunciato un intervento più severo nei confronti dei minori coinvolti in reati, affermando che se un quindicenne commette un reato, le conseguenze devono ricadere sui genitori. La proposta prevede l’introduzione di sanzioni economiche per le famiglie dei minorenni che si rendono responsabili di atti illeciti. L’obiettivo è rafforzare il ruolo dei genitori nel controllo e nella prevenzione della criminalità tra i giovani.
Un giro di vite sulla criminalità minorile che parta dalle mura domestiche e arrivi dritto al portafoglio delle famiglie. L'articolo.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
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