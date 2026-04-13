Minacce ai genitori con bastone e sassi per estorcergli denaro | nei guai 33enne di Bitonto

Un uomo di 33 anni di Bitonto è stato arrestato e portato in carcere su ordine del gip del tribunale di Bari. Secondo quanto emerso, avrebbe richiesto più volte denaro ai genitori, minacciandoli con un bastone e sassi e usando violenza per ottenere ciò che voleva. L’autorità giudiziaria ha convalidato l’arresto e disposto la custodia cautelare. La vicenda riguarda comportamenti ritenuti gravi e reiterati nei confronti dei familiari.

Avrebbe sottoposto i genitori a continue richieste di denaro, accompagnate da minacce e violenze. Per questo un 33enne di Bitonto è stato arrestato e portato in carcere su disposizione del gip del tribunale di Bari, che ha convalidato l’arresto e disposto la custodia cautelare.L’uomo è indagato.🔗 Leggi su Baritoday.it

Perseguitava la famiglia con richieste di denaro e minacce sotto l'effetto di alcol a Perugia, uomo nei guaiUn uomo è stato oggetto di un provvedimento di allontanamento dalla casa familiare e di divieto di avvicinamento ai familiari conviventi.

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