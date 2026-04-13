Mimit carburanti poco mossi verde a 1,783 euro diesel a 2,160 euro

Questa mattina i prezzi dei carburanti si mantengono stabili dopo i recenti cali. Il prezzo della benzina verde si attesta a 1,783 euro al litro, mentre il diesel si trova a 2,160 euro. I prezzi non hanno subito variazioni rispetto alle precedenti rilevazioni e si sono mantenuti relativamente invariati nelle ultime giornate.

Sono poco mossi questa mattina i prezzi dei carburanti dopo i ribassi degli ultimi giorni. In base ai dati rilevati dall'Osservatorio sui prezzi dei carburanti del Mimit, oggi lunedì 13 aprile il prezzo medio dei carburanti in modalità self service lungo la rete stradale nazionale è pari a 1,783 euro al litro per la benzina (stabile rispetto alla rilevazione di ieri) e 2,160 euro al litro per il gasolio (in leggerissima discesa rispetto ai precedenti 2,162 euro). Sulla rete autostradale, rende noto il ministero, il prezzo medio self è di 1,815 euro per la benzina e 2,191 euro per il gasolio.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Mimit, carburanti poco mossi, verde a 1,783 euro, diesel a 2,160 euro Staffetta, prezzi carburanti in calo, benzina self a 1,783 euroPrezzi dei carburanti in calo questa mattina: secondo le elaborazioni di Staffetta la benzina self service sulla rete stradale viene venduta oggi a... Stangata carburanti in Sicilia: benzina oltre 1,80 euro, diesel vicino ai 2 euroContinua l'ondata di rincari per i carburanti sulla rete italiana, con la benzina che in diverse zone del Paese supera oggi al self la soglia di 1,8...