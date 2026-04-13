A Milano si è corso un’edizione record della maratona, con il numero più alto di iscritti di sempre, di cui il 65% proveniente dall’estero. Tra i partecipanti, il keniota Vitalis Kibiwott ha tagliato il traguardo in due ore, sei minuti e 35 secondi, aggiudicandosi la vittoria. La manifestazione ha visto anche numerose iniziative di solidarietà, coinvolgendo cittadini e visitatori. La corsa ha attirato atleti e appassionati da tutto il mondo, creando un grande fermento in città.

Ha vinto il keniota Vitalis Kibiwott, che ha percorso in due ore, sei minuti e 35 secondi la 24esima Wizz Air Milano Marathon, ma ha vinto soprattutto la solidarietà e la partecipazione, con un record di iscritti, tre onde da cinquemila runner ciascuna, tifo lungo il percorso e una raccolta solidale su Rete del Dono che ha raggiunto già oltre due milioni di euro per le 140 associazioni aderenti. "Vedere la città in festa, attraversata da migliaia di runner, è sempre emozionante – sottolinea Martina Riva, assessore allo Sport, Turismo e Politiche giovanili del Comune di Milano –. Milano ama la maratona, e la maratona ama Milano. Il record di iscritti e la forte presenza internazionale confermano il valore di questo appuntamento, non solo dal punto di vista sportivo ma anche turistico".🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Milano val bene una maratona. Record di iscritti e solidarietà. E il 65% è arrivato dall’estero

Milano Marathon, Cairo: "Sarà un anno record, tantissimi partecipanti dall'estero"Urbano Cairo, presidente di Rcs MediaGroup, ha parlato a margine dell'evento di presentazione della Wizz Air Milano Marathon 2026.

Rave party nel parco eolico di Montecatini Val di Cecina, radunati oltre 800 giovani dall’Italia e dall’esteroCirca 800 persone hanno partecipato a un rave party che si è tenuto nel parco eolico di Montecatini Val di Cecina, in provincia di Pisa.