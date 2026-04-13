Nella serata di domenica 12 aprile, in via Palmanova, periferia di Milano, un uomo di 37 anni è stato ferito con un coltello al collo. Sul posto sono intervenuti i soccorritori che hanno trasportato il ferito in ospedale in codice rosso. La polizia ha avviato le indagini per chiarire quanto accaduto. Al momento, non sono stati resi noti dettagli su eventuali testimoni o sospetti.

Milano, 13 aprile 2026 – Paura nella serata di domenica 12 aprile, alla periferia di Milano: un uomo di 37 anni è stato accoltellato al collo in via Palmanova. Scattato l’allarme, sul posto sono subito intervenuti i sanitari del 118, che hanno prestato soccorso all'uomo e lo hanno trasportato all'ospedale Niguarda: secondo le prime informazioni, il 37enne non sarebbe in pericolo di vita. Sul luogo dell'aggressione sono intervenute anche le forze dell'ordine, che hanno eseguito tutti i rilievi del caso e hanno avviato le indagini per fare piena luce sulla vicenda. Ancora non si conoscono dinamica e movente dell’aggressione.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Milano, accoltellato in via Palmanova: grave un 37enne

Uomo accoltellato al collo alla periferia di Milano: 37enne portato in ospedaleL'aggressione si è verificata in serata in via Palmanova; il 37enne è stato soccorso dal 118 e trasportato all'ospedale Niguarda.

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