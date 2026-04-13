Il Milan ha deciso di mantenere il tecnico in carica dopo la sconfitta casalinga contro l’Udinese, nonostante le critiche e i sospetti crescenti. La dirigenza ha organizzato un incontro con il direttore generale per discutere la situazione e ha rafforzato la posizione di Allegri, evitando decisioni immediate di cambiamento. La squadra si prepara ora a proseguire con l’attuale allenatore, cercando di reagire alle recenti difficoltà.

Il Milan sceglie la linea del fronte per spegnere l’incendio. In un clima di contestazione feroce e sospetti, la dirigenza rossonera ha deciso di blindare Massimiliano Allegri, respingendo al mittente le scorie del pesantissimo ko interno contro l’Udinese. Non è solo una conferma tecnica, è un corpo a corpo diplomatico: in settimana è previsto il blitz dell’amministratore delegato Giorgio Furlani a Milanello. Un gesto che sa di protezione e sfida, volto a restituire ossigeno a un ambiente che a San Siro respira ormai un’aria irrespirabile. L’obiettivo di Furlani è chiaro: erigere un muro di gomma contro i rumori del mercato e le critiche che piovono dagli spalti.🔗 Leggi su Milanzone.it

© Milanzone.it - Milan, scudo su Allegri: il blitz di Furlani per salvare la stagione

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