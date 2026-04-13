Il Milan si prepara a cambiare volto in vista della prossima stagione, con alcuni giocatori considerati intoccabili che potrebbero lasciare il club. La società ha avviato una strategia per rinforzare l’attacco, valutando diversi profili come possibili acquisti. La campagna di mercato si concentra sulla ricerca di un attaccante di alto livello, con l’obiettivo di rafforzare la rosa e migliorare le prestazioni complessive della squadra.

Manca ancora molto alla riapertura del calciomercato, ma il Milan già pensa a come poter rinforzare l'organico dei rossoneri di Massimiliano Allegri in vista della stagione 2026-2027. Uno dei reparti che potrà subire maggiori 'scossoni', senza dubbio, è quello d'attacco, dove si prevedono molti cambiamenti. Possibili anche per giocatori finora ritenuti intoccabili per il progetto tecnico del Diavolo. Ma analizziamo la situazione in dettaglio. Nel prossimo calciomercato estivo, con tutta probabilità, Niclas Füllkrug sarà rispedito al mittente. Ad oggi non è previsto, infatti, il riscatto dell'attaccante tedesco dal West Ham per 5 milioni di euro.🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Milan, sarà un’estate di scossoni: Pulisic e Leão non sono più intoccabili. Ecco il piano per l’attacco

Milan Torino, Allegri verso la conferma di Leao e Pulisic in attacco: ecco come potrebbero schierarsi i rossoneriStankovic verso il ritorno all’Inter? Il progetto nerazzurro per riportare a Milano il talento del 2005 Perrone Inter, la pista prende quota! La...

Leggi anche: Milan, dubbi in attacco con l'Inter: Pulisic più di Nkunku per far coppia con Leao