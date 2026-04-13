Milan Primavera-Atalanta | il diavolo non va oltre il pareggio il commento

Alle ore 17:00 di oggi si è disputata la partita tra Milan Primavera e Atalanta, conclusa con un pareggio senza reti. La sfida si è svolta sul campo del Milan, con entrambe le squadre che hanno cercato di trovare il gol senza riuscirci. Durante l’incontro, sono state create alcune occasioni, ma nessuna delle due formazioni è riuscita a sbloccare il risultato. La partita si è conclusa senza gol, lasciando il punteggio invariato.

E' terminato da pochi minuti il match tra Milan Primavera e Atalanta. Nel girono del ritorno al Vismara, i rossoneri non sono andati oltre lo 0-0, ma hanno creato davvero tantissimo. Vediamo assieme il resoconto del match. Il primo tempo è stato un dominio totale da parte dei rossoneri di Renna. E' pure vero, però, che l'occasione più grande ce l'hanno avuta gli avversari attorno al 20esimo minuto di gioco: Simonetto, su respinta di Bouyer, raccoglie la palla in area e calcia un sinistro potente in diagonale toccando il palo. Attorno al 32esimo minuto, però, i rossoneri rispondono con Scotti che, dopo un uno-due con Mancioppi, calcia in porta trovando però pronto Anelli.🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Milan Primavera-Atalanta: il diavolo non va oltre il pareggio, il commento Genoa-Milan Primavera, il commento: Diavolo corsaro a Genova, Domnitei conquista i 3 puntiDopo ben due sconfitte consecutive, il Milan Primavera di Giovanni Renna torna a vincere. Derby amaro per il Milan Primavera: i rossoneri non vanno oltre il pareggioIl Milan Primavera non va oltre il pareggio nel derby contro l'Inter: 2-2 e tanta ma tantissima amarezza.