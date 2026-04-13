Milan ora serve umiltà E un finale da dieci punti

A Milano, la squadra si trova a dover affrontare un momento di difficoltà e richiede maggiore umiltà per superare le sfide. L'allenatore che ha vissuto un’esperienza simile in passato è stato proprio lui, l’ex tecnico della Juventus, nel periodo in cui guidava la squadra torinese. La situazione attuale ha portato a riflessioni sulla gestione e sulle scelte future, con l’obiettivo di chiudere la stagione con un risultato positivo.

L'unico ad aver vissuto lo stesso smarrimento è proprio Max Allegri. Ai tempi dell'ultima Juve allenata con Giuntoli in sede e un mercato invernale - a gennaio - insoddisfacente se non addirittura contro-corrente (al pari di quello vissuto nei mesi scorsi: solo Fullkrug), si verificò l'identica situazione: fino a febbraio squadra in corsa per il titolo con l'Inter, poi un rovescio domestico (contro l'Empoli) provocò un pericoloso rallentamento a tal punto da raggiungere il quarto posto all'ultima curva. In quella occasione la diagnosi ufficiale fu la seguente: appena lo spogliatoio capì d'aver perso la possibilità di competere per il primato, mollò i pappafichi.🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Milan, ora serve umiltà. E un finale da dieci punti Napoli e Milan, tanti punti da situazioni di svantaggio e quanti gol nell’ultimo quarto d’oraIl big match della 31^ giornata di campionato, però, metterà davanti due compagini accomunate da una speciale caratteristica. Pisa-Milan, i rossoneri vincono nel finale: tre punti importantissimi per AllegriIl Milan strappa tre punti pesantissimi alla Cetilar Arena, superando un Pisa combattivo che resta però inchiodato nei bassifondi della classifica. Dose Risponde a CiccioGamer89 e Franchino su Space Patty Burger: Chi ha Ragione | RUVIDO 293