Il futuro di Rafael Leao al Milan sembra essere in bilico, con voci di mercato che indicano una possibile cessione nella prossima sessione estiva. La società rossonera avrebbe deciso di valutare seriamente la vendita del giocatore portoghese, fissando un prezzo di partenza di circa 50 milioni di euro. La situazione attira l’attenzione di diversi club interessati, mentre non ci sono ancora conferme ufficiali sulle intenzioni del club.

Il futuro di Rafael Leao al Milan appare sempre più in bilico. Secondo le ultime indiscrezioni di mercato, la società rossonera sarebbe pronta a valutare seriamente la cessione del portoghese nella prossima sessione estiva, con un prezzo base fissato intorno ai 50 milioni di euro. La stagione 20252026, segnata da prestazioni altalenanti e dal recente tracollo casalingo del Milan contro l’Udinese, ha contribuito a raffreddare il rapporto tra il giocatore e l’ambiente. I fischi ricevuti da Leao a San Siro nell’ultima uscita hanno accelerato una possibile rottura, rendendo l’addio non più un tabù ma un’opzione concreta sul tavolo della dirigenza.🔗 Leggi su Dailymilan.it

© Dailymilan.it - Milan: Leao verso l’addio?

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