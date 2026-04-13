La corsa ai posti europei si fa sempre più serrata, con la squadra milanese che si trova a tre punti dalla quarta posizione, occupata dalla Juventus, e a sei dalla Roma. La situazione in classifica mette in discussione le possibilità di raggiungere l’obiettivo stagionale, mentre i numeri evidenziano alcune criticità che potrebbero portare a una svolta nel corso delle prossime partite. La squadra si prepara ora a una fase di cambiamenti e riflessioni.

Tre lunghezze sulla Juventus quarta, cinque sul Como, sei sulla Roma. Dai numeri non si scappa. E i conti non tornano. Da una striscia d’imbattibilità record (24 partite, meglio solo Sacchi, Capello e Pioli nella storia rossonera) a 4 ko nelle ultime 7 gare. Dall’essere in scia all’Inter e sognare il sorpasso, al rischio di farsi sfuggire il piazzamento Champions, ossia "l’obiettivo primario", come più e più volte ribadito da Massimiliano Allegri. "Se ci facciamo travolgere dagli eventi succede un disastro", le parole del tecnico prima del tris incassato dall’Udinese. "Non ho timori, drizziamo le antenne però. Tutti, ma proprio tutti, dobbiamo essere consapevoli che potremo essere certi di un piazzamento nelle prime quattro anche all’ultima giornata", il concetto nel dopo gara.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Milan, in gioco c’è il futuro. Dal sogno scudetto all’incubo quinto posto. Volata e poi rivoluzione

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