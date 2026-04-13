Il Milan Futuro ha vinto con un punteggio di 4-0, rafforzando così la posizione in vista dei playoff. La squadra ha risposto alla recente sconfitta con una prestazione convincente, segnando quattro reti e mantenendo la porta inviolata. La partita si è svolta senza variazioni nel risultato fino al fischio finale, confermando la solidità del team in un momento decisivo della stagione.

Hai capito che Milan Futuro! I rossoneri erano chiamati a reagire alla sconfitta di qualche giorno fa contro la Real Calepina, e la risposta è arrivata forte e chiara: 4-0 in casa del Brusaporto, partita mai in discussione e, soprattutto, tre punti che consolidano il quinto posto in classifica aumentando il vantaggio proprio sui bergamaschi. Una domenica perfetta che, a tre giornate dalla fine della regular season, rende quasi certa la partecipazione del Milan Futuro ai playoff. La cronaca del primo tempo. Bastano davvero pochi minuti per capire che la prestazione dei rossoneri sarebbe stata diversa da quella dell’ultimo turno: prima ci pensa Magrassi a impensierire il portiere di casa, che respinge in bello stile la conclusione del bomber, e poi al quarto d’ora è Zukic a non trovare il gol da calcio d’angolo.🔗 Leggi su Milanzone.it

© Milanzone.it - Milan Futuro, quattro gol per blindare i playoff

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