Il futuro del Milan appare incerto, con sia l’allenatore che la dirigenza che non hanno ancora confermato la volontà di continuare insieme nella stagione 20262027. La situazione si fa più complessa mentre le parti non hanno annunciato decisioni ufficiali, lasciando aperte diverse possibilità per la prossima annata. La squadra si trova in una fase di incertezza riguardo ai progetti a lungo termine.

Né Massimiliano Allegri né la dirigenza del Milan sembrano pienamente convinti di proseguire insieme nella stagione 20262027. A rivelarlo è un’indiscrezione di Sportitalia, che parla di perplessità da entrambe le parti dopo una annata 20252026 segnata da alti e bassi e culminata nel recente crollo di risultati. La pesante sconfitta L'articolo proviene da Il Primato Nazionale.🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it

© Ilprimatonazionale.it - Milan: dubbi sul futuro

Milan, si complica Goretzka. Gioiellini in arrivo? Dubbi sul futuro di FullkrugNella giornata di oggi, mercoledì 25 febbraio 2026, molti siti web e vari quotidiani sportivi hanno parlato del Milan di Massimiliano Allegri.

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Milan - Tanti dubbi sul futuro di Nkunku

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LEAO VERSO LA CESSIONE IN ESTATE Il futuro di Rafael Leao al Milan è tutt'altro che certo, anzi la sensazione è che, se dovesse arrivare un'offerta che soddisferà sia il club che il giocatore, in estate il portoghese potrebbe chiudere la sua esperienza in - facebook.com facebook

Per quello che è il periodo storico che sta passando il #Milan in questi anni, mister #Allegri dovrebbe rappresentare un punto dal quale partire, non un allenatore da lasciar partire. x.com