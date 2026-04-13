Milan chi è il colpevole del crollo con l’Udinese? Non c’entra solo Leao …

Il Milan ha subito una pesante sconfitta casalinga contro l'Udinese, con il punteggio di 0-3. La partita ha attirato l'attenzione sui responsabili di questa eliminazione, con molti che si concentrano non solo su Rafael Leao. Dopo il risultato, si sono aperti dibattiti sui motivi della disfatta e sui singoli errori che hanno contribuito alla sconfitta della squadra di Max Allegri.

Milan, chi è il colpevole del crollo con l’Udinese? Non c’entra solo Leao . Il Milan perde in casa rovinosamente (0-3) contro l'Udinese e iniziano i processi alla squadra di Max Allegri: male non solo Rafael Leao Dopo aver detto addio al sogno Scudetto, il Milan rischia ora di mettere a repentaglio la qualificazione alla prossima Champions League dopo la sconfitta subita 0-3 a San Siro contro l'Udinese. Ma c'è un vero colpevole per questo crollo rossonero? Rafael Leao è senza dubbio tra i responsabili, ma non è l'unico. Ecco il video di Luca Bianchin de 'La Gazzetta dello Sport' sul Diavolo di Massimiliano Allegri🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Milan, chi è il colpevole del crollo con l’Udinese? Non c’entra solo Leao … Leao recuperato per Napoli-Milan: sarà titolare? Ecco con chi entra in ballottaggioIl 'Corriere dello Sport' oggi in edicola ha ricordato come Rafael Leao, attaccante rossonero, sia recuperato per Napoli-Milan, big match della 31^...