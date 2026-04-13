Mick Doohan spiega perché Francesco Bagnaia non è più così dominante nel motociclismo

Mick Doohan ha commentato le ragioni del calo di prestazioni di Francesco Bagnaia nel motociclismo. Secondo l'ex campione, diversi fattori hanno contribuito a questa diminuzione della competitività. Ha sottolineato come alcune scelte tecniche e strategiche abbiano inciso sui risultati recenti del pilota italiano. La sua analisi si concentra sui cambiamenti avvenuti nel corso della stagione e sulle sfide incontrate in gara.

Calcio Napoli, notizie e calciomercato SSC Napoli su Napolipiu. Aggiornamenti quotidiani su squadra, cultura e storia partenopea. Mick Doohan, leggendario pilota e due volte campione del mondo, continua a sostenere Francesco Bagnaia come uno dei migliori talenti della MotoGP. Tuttavia, esalta l’importanza di due fattori chiave che potrebbero spiegare il recente declino del pilota Ducati. Bagnaia, che è stato un contendente costante per il titolo, ha chiuso il 2025 al quinto posto nella classifica generale e attualmente si trova in nona posizione dopo le prime tre gare del 2026, accumulando soltanto 25 punti, il peggior avvio di stagione dal 2022.🔗 Leggi su Napolipiu.com © Napolipiu.com - Mick Doohan spiega perché Francesco Bagnaia non è più così dominante nel motociclismo. Leggi anche: Mick Doohan avverte Marc Marquez riguardo al possibile passaggio di Pedro Acosta in Ducati. Leggi anche: Mick Doohan spera che Liberty Media riporti il MotoGP ai suoi “giorni di gloria”.