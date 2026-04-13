Mezzana Giacchettigialli al lavoro Raccolto un altro carico di rifiuti

A Mezzana, un gruppo di volontari ha effettuato una pulizia lungo circa 400 metri di strada, rimuovendo rifiuti da diverse vie, tra cui via dell’Agio e via del Beccarello. L’intervento ha riguardato un tratto vicino alla chiesa di San Pietro e il sottopasso della Firenze Mare, portando via un altro carico di spazzatura. I volontari sono conosciuti come i GiacchettiGialli e sono attivi nella zona.

Circa 400 metri di strada a Mezzana sono stati ripuliti dai rifiuti dai GiacchettiGialli che amano Prato, da via dell’Agio, a pochi metri dalla chiesa di San Pietro, a via del Beccarello poco prima del sottopasso della Firenze Mare. A chiedere l’intervento del gruppo ideato da Pasquale Petrella, i coniugi Banti, che hanno già programmato con il gruppo un altro intervento di ripulitura nel tratto successivo di via del Beccarello, oltre il sottopasso dell’autostrada. I GiacchettiGialli hanno accumulato sul ciglio della strada almeno cinque sacchi neri, una trentina di bottiglie di vetro e alcune lamiere, che Alia ha portato via mentre i volontari erano al lavoro, perché uno degli operatori si è trovato a transitare nella zona: una fortunata coincidenza.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Mezzana, Giacchettigialli al lavoro. Raccolto un altro carico di rifiuti Leggi anche: Como, camion carico di rifiuti senza autorizzazioni: sequestrato il veicolo, denunciato l'autista Leggi anche: Monza, fermato autocarro carico di rifiuti edili: scattano denuncia e sequestro del mezzo